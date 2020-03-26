رغم كورونا.. زحام وتدافع في أحد أسواق الكويت بسبب ”شحنة بصل“ (فيديو)

أثارت مشاهد تدافع وزحام شديدين حول ”حاوية بصل“ في سوق الفرضة بالكويت حالة استنكار واسعة؛ بسبب المخاوف من انتشار وباء كورونا، في البلد الذي سجل نحو 13 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين حتى الآن إلى 208.

وأظهرت لقطات تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من العمال يتدافعون أمام حاوية بصل في محاولة للحصول على كيس.

وطالب معلقون الحكومة الكويتية بالتدخل، ووجه عدد منهم رسائل عبر ”تويتر“ لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

وقال المغرد بو أنور العصمي:“منا إلى السيد المحترم وزير التجارة.. عينك وعين رجالك على سوق الفرضة..“.

منّا إلى السيد المحترم وزير التجارة… @kalroudan عينك وعين رجالك على سوق الفرضة وقواكم الله والله يعطيكم العافية ✋???? pic.twitter.com/3nKERG5pnt — بو أنور العصمي (@Alosmi_2) March 26, 2020

وقال آخر:“سعادة الوزير خالد الروضان لك أن ترى ما يحدث في الفرضة في دولة الكويت… سعادة الوزير، أنتم تحذرون من الإسراف، والتشديد على حماية المخزون الغذائي، بينما هذه الفئة تقوم بشل السوق القانوني وتنشئ سوقًا سوداء بعد أن تستنزف المخزون فيختفي من السوق.. فيرتفع سعره مثل سوق السمك“.

@kalroudan سعادة الوزير خالد الروضان لك أن ترى مايحدث في الفرضه في دولة الكويت…تحذورون سيادة الوزير من الإسراف والتشديد على حماية المخزون الغذائي بينما هذه الفئه تقوم بشل السوق القانوني وتنشأ سوق سوداء بعد أن تستنزف المخزون فيختفي من السوق.. فيرتفع سعره مثل سوق السمك pic.twitter.com/4WyNwHRuLs — Noora bouresily (@Noora_bouresily) March 26, 2020

ولاحقًا أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها ”ضبطت المتسببين بهذه الحادثة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة معهم، وأي سلوك يؤثر على سلامة الأسواق أو سيتسبب بقلق المستهلكين سنتصدى له بالقانون“.