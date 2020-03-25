السعودية.. اندلاع حريق ضخم بعدة ”ورش“ جنوب جدة (صور وفيديو)

سيطرت فرق الدفاع المدني السعودية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، على حريق ضخم اندلع بمحل قطع غيار و6 ورش جنوب جدة.

حريق ضحم بعدة ورش جنوب محافظة جدة.. والدفاع المدني يتمكن من السيطرة عليه#إرم_نيوز #السعودية pic.twitter.com/zZxALoXBg1 — إ ر م نـ يـ و ز (@EremNews) March 25, 2020

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن ”مركز العمليات 911 تلقى بلاغا مساء الأربعاء، عن تصاعد ألسنة اللهب من محل قطع غيار وعدد من الورش بحي مدائن الفهد، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم“.

وأضاف أنه ”عند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة حريق في محل قطع غيار و6 ورش ملاصقة تضررت جزئيا“، بحسب موقع ”سبق“ المحلي.

وأشار إلى أن فريق التحقيق باشر عمله لمعرفة الأسباب بالموقع، نافيا تسجيل أي إصابات.