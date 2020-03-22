12 مصريا يتعرضون لكارثة داخل عقار (صور)

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، في إنقاذ 12 محتجزا من الموت داخل عقار منهار في محافظة الشرقية.

وتشير التفاصيل إلى ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار في أحد العقارات بدائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله.

وفور الحادث مباشرة توجهت قوة من الحماية المدنية المخصصة في مثل هذه الحالات بالمعدات الخاصة بها، وقامت باستخراج عدد من المواطنين.

وكشفت التحريات الأولية أن المحتجزين كانوا (12 شخصا بداخل العقار، 5 سيدات، 6 أطفال، رجل“ وتم انتشالهم باستخدام الوسائل الحديثة وإخراجهم سالمين فيما لم ترد بيانات عن حالات وفاة حتى الآن.

وقبل أيام شهدت مصر عاصفة ”أمطار وسيول“ عرفت باسم ”التنين“ تسببت في مصرع العشرات من المواطنين نتيجة انهيار المنازل التي تأثرت بكميات الأمطار التي هطلت عليها.