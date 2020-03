رجل إنقاذ روسي ينقذ فتاة بعد سقوطها من الطابق الـ14 (فيديو)

View this post on Instagram

تمكن أحد رجال الإنقاذ في روسيا، من إنقاذ فتاة وسحبها إلى بر الأمان، بعد سقوطها من شرفة شقة في الطابق الـ 14 من مبنى شاهق، في مدينة إيركوتسك الروسية. بينما تعرضت لضربة في رأسها أثناء إنقاذها، ولكنها لم تصب بجروح خطرة، فيما يتم علاجها في المستشفى.