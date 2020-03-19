رجل إنقاذ روسي ينقذ فتاة بعد سقوطها من الطابق الـ14 (فيديو)

تمكن أحد رجال الإنقاذ في روسيا، من إنقاذ فتاة وسحبها إلى بر الأمان، بعد سقوطها من شرفة شقة في الطابق الـ 14 من مبنى شاهق، ( 140 قدما نحو الأرض)، مساء أمس الأربعاء، في مدينة إيركوتسك الروسية.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الخميس، فيديو يُظهر المُنقذ في وزارة الطوارئ الروسية، ميخائيل دميترييف، وهو يقف في شرفة شقة في الطابق الـ 13 من المبنى مع جار الفتاة.

وعندما سقطت الفتاة من الطابق الـ 14، أمسك دميترييف بكاحليها وسحبها داخل شرفة الطابق الـ 13، بمساعدة جارها، حيث تعرضت لضربة في رأسها أثناء إنقاذها، ولكنها لم تصب بجروح خطرة، فيما يتم علاجها في المستشفى.

ووضعت خدمات الطوارئ وسادة هوائية على الأرض؛ لمحاولة إنقاذ الفتاة، في حال فشل دميترييف بالإمساك بها قبل سقوطها، فيما صفق السكان لنجاح عملية إنقاذها.

وتبحث الشرطة الروسية، سبب سقوط الفتاة التي يُعتقد أنها تبلغ من العمر 15 عاما.

وقال المنقذ دميترييف: ”كانت الفتاة تجلس على حافة شرفتها عندما كانت في المنزل بمفردها، ثم انزلقت يداها وبدأت بالصراخ، وكانت أفكاري تدور فقط حول إنقاذ حياتها، وعدم تركها تموت“.

وأوضح دميترييف، أنه تمكن من الإمساك بها من الكاحلين مع جارها ويدعى ميخائيل، والذي كان يمسك به في تلك اللحظة، حيث سحباها داخل الشرفة.