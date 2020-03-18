 زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوبي بالي في إندونيسيا – إرم نيوز‬‎

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوبي بالي في إندونيسيا

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوبي بالي في إندونيسيا

المصدر: رويترز

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، إن زلزالًا بقوة 6.4 درجة ضرب جنوبي بالي في إندونيسيا.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

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