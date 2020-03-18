زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوبي بالي في إندونيسيا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، إن زلزالًا بقوة 6.4 درجة ضرب جنوبي بالي في إندونيسيا. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.