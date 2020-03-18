مصرع 3 إيرانيين وإصابة أكثر من ألف في احتفالات ”الأربعاء الأحمر“

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب ألف و101 آخرون في إيران، خلال مشاركتهم في احتفالات ”الأربعاء الأحمر“ التقليدية.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي، حسبما نقلته وكالة مهر الإيرانية، يوم الأربعاء.

وأوضح خالدي، أن 166 من المصابين، يواجهون خطر فقدان بعض أعضائهم، وأن 416 آخرين مهددون بفقدان البصر.

يذكر أن 4 أشخاص فقدوا حياتهم وأصيب ألف و962 آخرون في احتفالات العام الماضي.

ويحتفل الإيرانيون كل عام، في يوم الأربعاء الأخير قبل حلول عيد نوروز الذي يصادف 21 آذار/ مارس من كل سنة، ويُطلق عليه ”الأربعاء الأحمر“.