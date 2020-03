السعودية.. القبض على شخص يسكب مادة غريبة على أبواب المركبات (فيديو)

View this post on Instagram

القبض على شخص ظهر في مقاطع فيديو وهو يسكب مادة سائلة على مقابض أبواب المركبات في عدد من أحياء جدة بالسعودية، وتشير وسائل إعلام محلية، إلى أن الشخص قد يكون يعاني خللًا نفسيًا. . #إرم_نيوز #السعودية #جدة #فيديو #كورونا #فيروس_كورونا #الأمن #اخبار #منوعات #سيارة