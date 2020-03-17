السعودية.. القبض على شخص يسكب مادة غريبة على أبواب المركبات (فيديو)

ألقت السلطات الأمنية في محافظة جدة السعودية اليوم الثلاثاء القبض على شخص سكب مادة غريبة على عدد من مقابض السيارات في الشارع.
وأظهرت بعض مقاطع الفيديو مادة سائلة على مقابض أبواب المركبات في عدد من أحياء مدينة جدة، قال ناشطون إن شخصا سكبها عن قصد.
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القبض على شخص ظهر في مقاطع فيديو وهو يسكب مادة سائلة على مقابض أبواب المركبات في عدد من أحياء جدة بالسعودية، وتشير وسائل إعلام محلية، إلى أن الشخص قد يكون يعاني خللًا نفسيًا. . #إرم_نيوز #السعودية #جدة #فيديو #كورونا #فيروس_كورونا #الأمن #اخبار #منوعات #سيارة #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia
وتخوف معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي من أن تكون المادة الغريبة ”فايروس“ يستهدف أصحاب هذه السيارات، ولم يتسن التأكد من صحة هذا الادعاء.