السعودية.. القبض على شخص يسكب مادة غريبة على أبواب المركبات (فيديو)

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ألقت السلطات الأمنية في محافظة جدة السعودية اليوم الثلاثاء القبض على شخص سكب مادة غريبة على عدد من مقابض السيارات في الشارع. وأظهرت بعض مقاطع الفيديو مادة سائلة على مقابض أبواب المركبات في عدد من أحياء مدينة جدة، قال ناشطون إن شخصا سكبها عن قصد. View this post on Instagram القبض على شخص ظهر في…