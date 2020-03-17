 السعودية.. القبض على شخص يسكب مادة غريبة على أبواب المركبات (فيديو) – إرم نيوز‬‎

السعودية.. القبض على شخص يسكب مادة غريبة على أبواب المركبات (فيديو)

السعودية.. القبض على شخص يسكب مادة غريبة على أبواب المركبات (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

ألقت السلطات الأمنية في محافظة جدة السعودية اليوم الثلاثاء القبض على شخص سكب مادة غريبة على عدد من مقابض السيارات في الشارع.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو مادة سائلة على مقابض أبواب المركبات في عدد من أحياء مدينة جدة، قال ناشطون إن شخصا سكبها عن قصد.

وتخوف معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي من أن تكون المادة الغريبة ”فايروس“ يستهدف أصحاب هذه السيارات، ولم يتسن التأكد من صحة هذا الادعاء.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
تاغ
جدة
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث