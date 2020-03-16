وفاة طفلة جراء حريق بمخيم للمهاجرين في اليونان

قال مسؤولون بإدارة الإطفاء في اليونان إن طفلة توفيت في حريق شب، اليوم الإثنين، بمخيم مكتظ بالمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية.

وأفاد المتحدث باسم إدارة الإطفاء أن النار اشتعلت في حاويتين تستخدمان سكنا لمهاجرين بمخيم موريا، وامتدت إلى بعض الخيام.

وأوضح المتحدث أنه ”خلال العملية (التي تمت لإخماد الحريق) عُثر على فتاة صغيرة ميتة“، ويتراوح عمر الطفلة بين 6 و7 أعوام، ولم يتضح سبب الحريق على الفور.

وتم إنشاء مخيم موريا لإيواء أقل من 3 آلاف شخص، لكن يقيم في المخيم والمنطقة المحيطة به نحو 19 ألف شخص في ظروف بائسة.

وكانت ليسبوس معبرا رئيسيا لأعداد ضخمة من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عامي 2015 و2016.

وحدثت زيادة في عدد القادمين إلى الجزيرة بعد أن أعلنت تركيا، يوم 28 من شهر فبراير/شباط الماضي، أنها لم تعد ملتزمة بمنع الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين تستضيفهم من الوصول إلى أوروبا؛ بسبب احتمال تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إليها من سوريا.