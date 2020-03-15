وفاة لورينزو برينو نجم المسلسل الأمريكي ”الجنة السابعة“ بحادث سير

توفى الممثل الأمريكي الشاب لورينزو برينو، عن عمر ناهز 21 عامًا، بحادث سيارة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وذكر موقع ”تي إم زي“ أن نجم المسلسل الأمريكي ”الجنة السابعة“ لقي حتفه بعدما فقد سيطرته على سيارته التويوتا ثم اصطدم بعمود على الطريق.

ووقع الحادث يوم 9 آذار مارس في سان برناردينو بكاليفورنيا، ولكن تم تأكيد اسم برينو اليوم فقط.

واشتهر الممثل الشاب بلعبه دور ”سام كامدين“ في الدراما الأمريكية ”الجنة السابعة“ الذي بدأ عرضه في عام 1996.

وبعد الأخبار المأساوية عن وفاته، نعته عمته لورينزو، جانيت برينو، على وسائل التواصل الاجتماعي معربة عن حزنها الشديد على فقدانه.

وتألق لورينزو في الدراما التلفزيونية 7the Heaven إلى جانب أشقائه الثلاثة نيكولاس، ميريندا، وزاكاري.

وركز المسلسل على حياة عائلة أمريكية عاشت في بلدة خيالية بولاية كاليفورنيا، ظهرت لأول مرة في آب أغسطس 1996 واستمرت لمدة أحد عشر موسماً.

وتم اختيار لورينزو وشقيقه لأدوارهما عندما كانا في الخامسة من العمر فقط ولعبا دور سام وديفيد كامدن حتى عام 2001.

وبعد أنباء وفاة لورينزو، جمع أحد أصدقائه مجموعة من مقاطع الفيديو على يوتيوب حول وقتهم معًا ووصف النجم الراحل بأنه ”روح جميلة“.

وكتب صديقه ستيفن دولاي: ”من 21 أيلول سبتمبر إلى 9 آذار مارس 2020، حظينا بالروح الجميلة لورينزو برينو في حياتنا، كان صديقاً مخلصاً وأخاً عظيماً.. كان دائمًا يساندني مهما كان الأمر.. ارقد بسلام يا أخي“.