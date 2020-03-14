إنقاذ نحو 88 شخصا من الموت غرقا في الهند (فيديو)

نجا عشرات الهنود من مأساة كبرى، اليوم السبت، في منطقة راايجاد في ولاية ماهاراشترا، وذلك بعد أن انقلبت عبّارة تقل نحو 88 راكبا بالقرب من شاطئ مادوا، وقد تم إنقاذهم جميعا في وقت لاحق.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على ”تويتر“ العبارة وهي نصف مغمورة بالماء.

وذكرت تقارير متداولة عبر وسائل الإعلام، أن الحادث وقع حوالي الساعة 10: 30 صباحا، بعد أن اصطدمت العبارة بصخرة في بحر العرب بالقرب من مدينة مومباي كوستال، بحسب صحيفة ”ديكان هيرالد“ الهندية.

وقال مسؤول لوكالة الأنباء الهندية ”برس ترست“: ”إنها بدأت تغرق على الفور، بدأت المياه تدخل العبارة، بعد أن اصطدمت برقعة صخرية في البحر، فيما تحركت على الفور أطقم الإنقاذ لنقل المواطنين العالقين“.

وأضاف المسؤول، أنه بمجرد أن بدأت العبارة بالغرق، أصيب الركاب بالذعر، وبدؤوا في الصراخ والبكاء، ومع ذلك، كانوا جميعا يرتدون سترات النجاة وتم سحبهم إلى بر الأمان، ونقلهم فيما بعد إلى قارب آخر.

وفي يناير/ كانون الثاني من هذا العام، أنقذ صيادون 50 شخصًا كانوا يحتفلون بعيد ميلادهم في قارب في مومباي، عندما بدأ القارب بالغرق بعد أن بدأت المياه في الدخول بسبب خلل فني.