إنقاذ نحو 88 شخصا من الموت غرقا في الهند (فيديو)

نجا عشرات الهنود من مأساة كبرى، اليوم السبت، في منطقة راايجاد في ولاية ماهاراشترا، وذلك بعد أن انقلبت عبّارة تقل نحو 88 راكبا بالقرب من شاطئ مادوا، وقد تم إنقاذهم جميعا في وقت لاحق.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على ”تويتر“ العبارة وهي نصف مغمورة بالماء.

Ferry from Mumbai to Mandwa Capsizes in Arabian Sea, All Passengers on board Rescued.@surajojhaa @_iampratip @RoadsOfMumbai pic.twitter.com/Az4wYd6hP3

