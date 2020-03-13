حريق كبير في مطعم بمدينة جدة السعودية (فيديو)

اندلع حريق كبير، اليوم الجمعة ، في أحد المطاعم بشارع الأمير سلطان في محافظة جدة غرب السعودية.

وذكرت وسائل إعلام محلية ومغردون أن ”الحريق شب في مطعم (كرو لاونج)، وأن فرق الدفاع المدني قامت بالسيطرة على الحريق خشية امتداده إلى المطاعم والمقاهي المجاورة“.

ونقلت صحيفة المرصد المحلية عن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن عثمان القرني، أن ”عمليات ٩١١ تلقت بلاغا الساعة (13:49) يفيد عن وجود حريق في مطعم بحي السلامة، ‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة“.

وأضاف أنه ”بوصول الفرق للموقع اتضح بأن الحالة عبارة عن احتراق في مطعم ومقهى يقع بسطح في مبنى مكون من ثلاثة أدوار واقتصر الحريق على مساحة (400)م٢ من مساحة المطعم التي تقدر بـ(2000)م٢“.

وأشار إلى أنه ”تم احتواء الحريق في جزء من المساحة الإجمالية للموقع وتم إخماده باستخدام آليات السلالم وعن طريق اقتحام الفرق وتوغلهم بالموقع“.