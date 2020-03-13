مصر.. ارتفاع عدد ضحايا الطقس السيئ إلى 20 حالة وفاة

أعلنت الحكومة المصرية عن ارتفاع عدد ضحايا موجة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد منذ يومين إلى 20 حالة وفاة على مستوى الجمهورية.

وكانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء قد أهابت بالمواطنين بعدم النزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.

يذكر أن عددا من المصريين لقوا مصرعهم إما صعقا بالكهرباء أو في انهيار عدة منازل، بسبب موجة السيول، وتساقط كميات كبيرة من الأمطار.

وكان عدد الضحايا المصريين الذين لقوا مصرعهم في انهيار عدة منازل بمنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بالقاهرة، قد ارتفع إلى 8 أشخاص بسبب موجة الطقس السيئة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا يفيد بانهيار 4 عشش بمنطقة الزرايب التابعة لقسم شرطة 15 مايو، بعد تساقط كميات كبيرة من الأمطار.

و قررت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، صرف إعانات عاجلة بقيمة ألف جنيه لكل مصاب، و5 آلاف جنيه لأسرة المتوفى، لحين صرف التعويضات القانونية لهم.