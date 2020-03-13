مصرع 7 أشخاص جراء الأحوال الجوية السيئة في مصر

لقي 7 مصريين مصرعهم، جراء الأمطار الرعدية والسيول التي ضربت العاصمة المصرية القاهرة وعددًا من المحافظات أمس الخميس، والتي أطلق عليها ”منخفض التنين ”.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، عن مصرع 7 مصريين بينهم شابان بمنطقة المريوطية بالجيزة، لقيا حتفهما صعقا بالكهرباء أثناء دفعهما سيارة معطلة بسبب الأمطار بالقرب من أحد الأعمدة الكهربائية.

فيما لقي مسن يبلغ60 عاما مصرعه عقب ملامسته عمود إنارة بمركز منوف بمحافظة المنوفية.

كما لقي طبيب بيطري يبلغ 30 عامًا مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أمام منزله، حال ملامسته عمود إنارة بقرية ”العصايد“ التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وأيضا توفي أمين شرطة بصعق كهربائي أثناء ملامسته لأحد أعمدة الإنارة المكشوفة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مصرع طالبة بمدرسة التمريض بمركز أدفو محافظة أسوان، وأصيبت 3 طالبات أخريات، جراء انهيار مدخل أحد القاعات عليهن بسبب سقوط الأمطار، كما توفي طفل يبلغ 6 أعوام نتيجة سقوط شجرة عليه جراء الطقس السيء بصعيد مصر والذي نتج عنه انهيار 5 منازل وسقوط 16 عامود كهرباء ومئذنتين و31 شجرة بقنا بسبب الطقس.