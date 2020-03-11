بالفيديو.. سائق متهور يدهس طلبة بطريقة مروعة في المغرب

أقدم سائق سيارة في المغرب على دهس مجموعة من التلاميذ، يوم الثلاثاء، بحي ”الداوديات“ بمدينة مراكش، في منطقة مأهولة بعدة مؤسسات تعليمية.

وقال الأمن العام في بيان إن ”المشتبه به كان يسوق سيارة مملوكة لشركة لبيع تجهيزات منزلية، عندما دخل في خلاف عرضي مع مجموعة من التلاميذ بالتزامن مع مغادرتهم لمؤسستهم التعليمية، قبل أن يتطور الأمر إلى زيادة السائق سرعة السيارة والرجوع بها للخلف مرات متكررة، متسببا في إصابة أربعة تلاميذ بجروح خفيفة وإلحاق خسائر مادية بثلاث سيارات وثلاث دراجات نارية“.

وأضاف المصدر ذاته أنه “ تم نقل التلاميذ المصابين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية جراء الإصابات الخفيفة التي تعرضوا لها، بينما تم التحفظ على السائق المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية (حبس على ذمة التحقيق)، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية“.

وقالت وسائل إعلامية إن الخلاف بدأ بين سائق السيارة مع سائق دراجة هوائية، فحاول التلاميذ صد اعتداء السائق، لذا قرر مغادرة المكان بتلك الطريقة المتهورة مما أدى إلى إصابة البعض منهم بكسور في الكتف والأطراف.

وستتم متابعة السائق البالغ من العمر 26 عاما بتهمة التسبب عمدا في ارتكاب حادثة سير، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.