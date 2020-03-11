مصرع 5 أشخاص في حادث تحطم طائرة بأستراليا

أعلنت السلطات في أستراليا، اليوم الأربعاء، عن مصرع 5 أشخاص جراء سقوط طائرة صغيرة شمالي ولاية كوينزلاند.

وقالت شرطة الولاية في بيان صدر عنها، إن ”طائرة من طراز سيسنا 404 تيتان، سقطت لأسباب غير معروفة“، موضحة أن ”الطائرة اختفت الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي، وعُثر على حطامها بعد نحو ساعتين“.

وأفادت بأن ”الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص كانوا على متن الطائرة، بينهم الطيار، وأن الطائرة فشلت قبل الحادث في محاولتي هبوط بمطار لوكهارت، وركابها من موظفي القطاع العام“.

وسيشرف مكتب أمن النقل على التحقيق المتعلق بالطائرة، التي يعتقد أنها سقطت جراء الأحوال الجوية السيئة.