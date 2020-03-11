الكشف عن ملابسات وفاة المبتعث الكويتي في أمريكا ثنيان المهاشير

كشف أحد أقرباء المبتعث الكويتي في الولايات المتحدة الأمريكية، ثنيان المهاشير، والذي توفي أمس الثلاثاء، ملابسات الوفاة، نافيا وفاته بسبب فيروس ”كورونا”، مؤكدا أنه مات عقب وضوئه بمياه ملوثة.

وكان ثنيان مناع الهاجري قد أعلن وفاة المبتعث الشاب عبر ”تويتر“ قائلا: ”إنتقل الى رحمة الله ولد عمي واخي ثنيان احمد هتيمي ال ثنيان اليوم في الولايات المتحدة العزاء حتى وصول الجثمان ان لله وانا اليه راجعون“.

اجرنا واجرك

لا توضى من ماء بحيره استنشق الماء ماهو نظيف وجاه فيروس المونيا وانتكست الحاله وتوفى رحمة الله عليه — ثنيان مناع الهاجري (@thenayyan5) March 10, 2020

وسادت حيرة بين رواد مواقع التواصل، فيما ذهب بعضهم إلى أن الراحل توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وهو ما نفاه قريبه الهاجري.

ورد الهاجري على أحد المغردين قائلا: ”توضى من ماء بحيره استنشق الماء ماهو نظيف وجاه فيروس المونيا وانتكست الحاله وتوفى رحمة الله عليه“.

{وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} — ثنيان بن احمد المهاشير (@thnayan98) March 8, 2020

وكانت آخر تغريدات المبتعث ثنيان، يوم الأحد، حين ألمح لتعرضه للمرض عقب إصابته بالفيروس، إلا أنه توفي بعدها بيومين.

ويتسبب فيروس ”أمونيا“ بالتهاب رئوي حاد، غالبا ما يؤدي إلى الوفاة.