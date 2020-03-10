أنباء عن محتجزين.. حريق بمنطقة العذيبة في مسقط (فيديو وصور)

شب حريق وُصف بأنه ضخم بمنطقة العذيبة في العاصمة العُمانية مسقط اليوم الثلاثاء، وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المباني.

وقالت هيئة الدفاع المدني بسلطنة عمان إنها تلقت بلاغا عن نشوب حريق في بناية بمنطقة العذيبة، وأن هناك أنباء أولية عن وجود محتجزين،

وأعلن الدفاع المدني أن أجهزة الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وصلت الموقع، ونشر صورا لمباشرتهم لإخماد الحريق.

وذكر لاحقا أن ”فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون تسجيل إصابات.

ووثق ناشطون على مواقع التواصل مشاهد لأشخاص يهربون من موقع الحريق، الذي اندلع في مبنى مقابل البنك الوطني في العاصمة، وقرب مقر التأمينات الاجتماعية.

وأفاد بعض الناشطين أن الحريق يندلع في مبنى آراك الطبي، فيما ذكر آخرون أن عددا من البنايات الحكومية طالها الحادث.