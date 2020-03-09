6 قتلى في سجن إيطالي تمردا على إجراءات ”كورونا“

قُتل 6 نزلاء بأعمال شغب في سجن إيطالي واحتُجز حراس رهائن في سجن آخر مع انتشار الاضطرابات في السجون بأنحاء البلاد بسبب تدابير لاحتواء فيروس كورونا المستجد تشمل قيودا على الزيارات.

وفرضت الحكومة الإيطالية عزلا فعليا للعديد من المناطق الشمالية الغنية التي تقع في قلب انتشار العدوى، في محاولة لاحتواء الفيروس الذي أدى إلى وفاة 366 شخصا حتى الأحد.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال مدير إدارة السجون فرانشيسكو باسينتيني إن ”ثلاثة سجناء لقوا حتفهم داخل سجن في بلدة مودينا الشمالية، وتوفي ثلاثة آخرون بعد نقلهم من السجن“، مضيفا ”كانت هناك سلسلة من عمليات التمرد في أنحاء البلاد“.

وأظهر فيديو بثه التلفزيون الإيطالي الشرطة وسيارات الإطفاء خارج سجن بينما تصاعد دخان أسود إلى السماء.

وفي مرسوم طوارئ صدر أمس الأحد، فرضت الحكومة قيودا على الاتصال المباشر بين السجناء وعائلاتهم، على أن يتم السماح للسجناء بالتواصل مع الزائرين عن طريق الهاتف أو غيره من وسائل الاتصال عن بعد بموجب الإجراءات المعمول بها حتى 22 مارس/آذار.

ويمكن أن تزيد الاضطرابات في السجون الضغوط السياسية على الائتلاف الحكومي لتيار يسار الوسط وحركة خمس نجوم.