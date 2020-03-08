 بعد إلقاء القبض عليها.. عاملة المنزل المحترق في صباح الأحمد تكشف سبب هروبها – إرم نيوز‬‎

بعد إلقاء القبض عليها.. عاملة المنزل المحترق في صباح الأحمد تكشف سبب هروبها

بعد إلقاء القبض عليها.. عاملة المنزل المحترق في صباح الأحمد تكشف سبب هروبها

المصدر: فريق التحرير

ألقت المباحث الجنائية في الكويت، اليوم الأحد، القبض على عاملة المنزل المحترق في مدينة صباح الأحمد، والتي هربت بعد اندلاع الحريق.

وقالت العاملة إن سبب هروبها إثر اندلاع النيران في المنزل، خوفها من الحريق وما جرى للأطفال، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

ويوم أمس، قالت الخادمة الإثيوبية إن زميلتها الهاربة، قامت بحرق ”كنبة“ في صالة المنزل الأمر الذي تسبب باندلاع حريق هائل، بينما أشارت المعلومات التي رشحت من التحقيقات بحسب صحيفة الراي، إلى أن أحد الأطفال المصابين قال إن سبب اندلاع الحريق عبث شقيقه بولاعة.

وتسبب الحريق الذي اندلع في منزل سلطان العتيبي، بوفاة 8 من أبنائه.

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