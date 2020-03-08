 أول لقطات من حريق منزل صباح الأحمد في الكويت (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أول لقطات من حريق منزل صباح الأحمد في الكويت (فيديو)

أول لقطات من حريق منزل صباح الأحمد في الكويت (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يظهر اللقطات الأولى للمنزل الذي اندلع فيه الحريق الهائل الذي أودى بحياة 8 أطفال من قبيلة ”العتيبة“، إلى جانب إصابة 4 آخرين من إخوانهم تم نقلهم للعلاج.

وتظهر في المقطع المتداول لقطات لآثار الحريق من داخل المنزل الذي بدا وكأن النار أتت عليه كاملا، حيث تفحمت جدرانه واكتست بسواد رماد الحريق الذي ترك آثاره المؤلمة في نفوس أهله، بحسب ناشطين.

وقال الإعلامي فيصل العتيبي إن تشييع أبناء سلطان نهار العتيبي الثمانية ضحايا حادث الحريق سيكون في مقبرة ”صبحان“، اليوم الأحد، بعد صلاة العصر.

وقال ناشطون إن العزاء سيكون في المقبرة ذاتها تحقيقا للسنة النبوية، فيما تواصلت رسائل التعزية والمواساة من مختلف البلدان العربية إلى رب الأسرة بعد الواقعة الأليمة.

وطالب ناشطون بضرورة أن تقوم السلطات بتوعية السكان بتركيب كاشفات الدخان في المنازل لاستشعار مقدمات الحرائق وإطلاق صافرة إنذار بشكل تلقائي، ما يساهم في اكتشاف الحريق مبكرا ويقلل من الأخطار بتدارك الموقف منذ بدايته.

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