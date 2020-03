أول لقطات من حريق منزل صباح الأحمد في الكويت (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يظهر اللقطات الأولى للمنزل الذي اندلع فيه الحريق الهائل الذي أودى بحياة 8 أطفال من قبيلة ”العتيبة“، إلى جانب إصابة 4 آخرين من إخوانهم تم نقلهم للعلاج.

وتظهر في المقطع المتداول لقطات لآثار الحريق من داخل المنزل الذي بدا وكأن النار أتت عليه كاملا، حيث تفحمت جدرانه واكتست بسواد رماد الحريق الذي ترك آثاره المؤلمة في نفوس أهله، بحسب ناشطين.

Losing a child is devastating. Can’t imagine what this family going through after losing eight children a day????????prayers. #حريق_صباح_الاحمد pic.twitter.com/KWJBjfONVB

