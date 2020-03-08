أول لقطات من حريق منزل صباح الأحمد في الكويت (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يظهر اللقطات الأولى للمنزل الذي اندلع فيه الحريق الهائل الذي أودى بحياة 8 أطفال من قبيلة ”العتيبة“، إلى جانب إصابة 4 آخرين من إخوانهم تم نقلهم للعلاج.

وتظهر في المقطع المتداول لقطات لآثار الحريق من داخل المنزل الذي بدا وكأن النار أتت عليه كاملا، حيث تفحمت جدرانه واكتست بسواد رماد الحريق الذي ترك آثاره المؤلمة في نفوس أهله، بحسب ناشطين.

Losing a child is devastating. Can’t imagine what this family going through after losing eight children a day????????prayers. #حريق_صباح_الاحمد pic.twitter.com/KWJBjfONVB — ???? (@einnoha) March 8, 2020

وقال الإعلامي فيصل العتيبي إن تشييع أبناء سلطان نهار العتيبي الثمانية ضحايا حادث الحريق سيكون في مقبرة ”صبحان“، اليوم الأحد، بعد صلاة العصر.

وقال ناشطون إن العزاء سيكون في المقبرة ذاتها تحقيقا للسنة النبوية، فيما تواصلت رسائل التعزية والمواساة من مختلف البلدان العربية إلى رب الأسرة بعد الواقعة الأليمة.

– اليوم بعد صلاة العصر تشييع ابناء سلطان العتيبي الـ ( 8 ) في مقبرة صبحان .. نسأل أن يرحمهم ويجبر على قلب ابوهم وامهم .. — فيصل العتيبي (@_alotaibi_) March 8, 2020

وطالب ناشطون بضرورة أن تقوم السلطات بتوعية السكان بتركيب كاشفات الدخان في المنازل لاستشعار مقدمات الحرائق وإطلاق صافرة إنذار بشكل تلقائي، ما يساهم في اكتشاف الحريق مبكرا ويقلل من الأخطار بتدارك الموقف منذ بدايته.