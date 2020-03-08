صورة وأسماء ضحايا حريق صباح الأحمد بالكويت وتفاصيل التحقيق

قال النقيب رضا السلمان مسؤول شبكات التواصل الاجتماعي في الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، إن الفرق المختصة تجمع العينات من موقع حريق منزل منطقة ”صباح الأحمد“ الذي أودى بحياة 8 أطفال دفعة واحدة، نافيا أي معلومات تؤكد حتى اللحظة أن الحريق بفعل فاعل.

وقال السلمان في تصريح متلفز: ”للأسف تعاملت فرق الإطفاء مع الحادث الأليم المأساوي الذي وقع في مدينة صباح الأحمد السكنية، حيث وردنا بلاغ في تمام الساعة 5:5 مساء السبت عن اندلاع حريق في أحد المنازل الواقعة في مدينة صباح الأحمد السكنية“.

وأضاف: ”على إثره توجهت فرق الإطفاء من مراكز الكوت والوفرة ووصل رجال الإطفاء إلى الموقع وباشروا بعمليات الإنقاذ وإطفاء الحريق وتم إخراج 8 أطفال كانت حالتهم حرجة جدا وتم أخذهم عن طريق فنية الطوارئ الطبية إلى المستشفى وللأسف فارقوا الحياة هناك“.

وتابع حديثه قائلا: ”مراقبة التحقيق في حوادث الحريق تتابع الحادث لمعرفة أسباب الحادث الأليم ورفع التقارير الفنية حوله للوصول للنتائج حول الحادث“.

وقال إنه ”حتى هذه اللحظة طبعا من المبكر جدا التنبؤ بالأسباب التي أدت لمثل هذا الحادث، لأن هناك إجراءات فنية وعينات يتم رفعها من الموقع وتحليلها في المختبر، إلى جانب أخذ أقوال الشهود الذين كانوا في الموقع، ومن ثم ستتبين لنا الأسباب التي أدت لوقوع مثل هذا الحادث وإن كان بفعل فاعل أم لا، ونحن نتمنى ألا يكون بفعل فاعل“.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة تجمع عددا من الأطفال الضحايا الذين فارقوا الحياة في الحريق، إلى جانب نشر أسمائهم وأسماء باقي المصابين في الحادث.

اعزي نفسي واعزي والدهم #سلطان_نهار_العتيبي وذويهم وگافة أفراد قبيلة #عتيبة في #السعودية و #الكويت وكل مكان في فقدان ٨ من افراد القبيلة في #فاجعه_مدينه_صباح_الاحمد#حريق_صباح_الاحمد ونحمد الله على سلامة ٥ الآخرين ..

سائلين الله ان يتغمدهـم برحمته وإنا لله وإنا اليه راجعون pic.twitter.com/cPC3j21MvW — ‏ ﮼ناصر،البارودي ‏ (@albarodi1) March 8, 2020

وقال ناشطون إن المتوفين من أبناء سلطان نهار العتيبي هم ”تركي (14 سنة)، ومنيرة (12 سنة) ونهار (10 سنوات) وعبدالرحمن (6 سنوات) وجوري (7 سنوات) وهاجر (3 سنوات) وبندري (سنتان) ومسلط (8 شهور)“، أما المصابون فهم ”سارة (12 سنة) ومحمد (5 سنوات) وراكان 6 سنوات وجود (4 سنوات)“.