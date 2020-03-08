فاجعة حريق صباح الأحمد تلقي بظلالها على المشهد الكويتي‎

ألقت فاجعة حريق صباح الأحمد بظلالها على المشهد الكويتي خلال الساعات القليلة الماضية مثيرةً خليطاً من مشاعر الحزن والصدمة من هول الحادثة التي أودت بحياة ثمانية أطفال ودعوات لعائلة الأطفال المنكوبة بالصبر على مصابهم تخللها غضب من قبل البعض بسبب تداول صوراً ومقاطع فيديو من موقع الحريق.

ووقع الحريق المروِع مساء السبت داخل منزل العائلة المنكوبة ليتسبب بمصرع الأطفال الثمانية في حين نجا أربعة آخرون من مصير أشقائهم وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج في حالة حرجة نتيجة الحريق الغامض الذي لم تتبين أسبابه وملابساته حتى اللحظة.

الحصري جنّن الناس

مسح الانسانية منهم واصبحوا بدون شعور !

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عايله من 8 اطفال

توفوا في حريق منزل في صباح الاحمد / اللي يصورون البيت وهو يحترق وينشرونه .. شنو تحسون فيه !!!

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حط مكانك

مكان باقي افراد عائلتهم

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قسم بالله

مادري شلون تشيلكم رجولكم وانتوا تصورون مكان فيه ناس تحترق — ساري ???????? (@Sary_q8) March 7, 2020

وفيما انشغل عدد كبير من المسؤولين والنواب وشخصيات بارزة في البلاد بتقديم العزاء لوالدي الأطفال على مصابهم الجلل، أبدى آخرون غضبهم واستيائهم لتداول الصور ومقاطع فيديو من موقع الحريق واصفين هذا العمل ”بغير الإنساني“.

وبلهجة شديدة، انتقد المحامي ساري من قام بتصوير المنزل أثناء اندلاع النيران فيه ومحاولات إخمادها في اللحظات الأولى، قائلاً ”الحصري جنّن الناس مسح الانسانية منهم واصبحوا بدون شعور ! عايله من 8 أطفال توفوا في حريق منزل في صباح الاحمد / اللي يصورون البيت وهو يحترق وينشرونه .. شنو تحسون فيه !!!“.

اصبح تصوير مصائب الناس امر سهل وعادي عند البعض ممن تجردت منهم انسانيتهم واصبحوا وحوش في هذا الزمن يتسابقون على النشر ومن يكون المميز والحصري عنده اول ، للاسف بشر بلا رحمه ولا ذمه ، كل من يصور فاجعه بدون وجه حق هو بلا ضمير — محمد سالمين???????? (@M7amadSalmeen) March 7, 2020

وكذلك يرى الناشط محمد سالمين أن السباق لنشر الفيديو يتعارض مع مبدأ الإنسانية وحجم الفاجعة، حيث كتب ”اصبح تصوير مصائب الناس امر سهل وعادي عند البعض ممن تجردت منهم انسانيتهم“، مضيفاً ”كل من يصور فاجعه بدون وجه حق هو بلا ضمير“.

وطالب المدوِن عبد الله عيد العتيبي إدارة الجرائم الالكترونية بتعقب كل من نشر وأرسل مقاطع تعود للحريق الهائل سواء داخل الكويت أو خارجها.

باختصار

لا يجوز نشر فيديو فاجعة #حريق_صباح_الأحمد ولا غيره،

ومن يرسله فحقه بلوك لأنه لا يستحق التواصل معه…

ونطالب الجريمة الالكترونية بتعقبهم سواء في الكويت أو خارجها. — عبدالله عيد العتيبي (@4abdullah) March 7, 2020

وفي خضَم الحديث عن هول الفاجعة، تطرق آخرون إلى قضية هامة وذات جانب إنساني تتعلق بوضع العائلة المنكوبة التي فقدت منزلها أيضاً بهذا الحادث المروِع، حيث طالب البعض الجهات الرسمية المسؤولة بتعويض هذه العائلة عن منزلها ومنحها منزلاً جديد في نفس المنطقة كجزء من التعويض عن المصاب الذي ألمَ بهم.

#حريق_صباح_الاحمد أقسم بالله من أكثر الأخبار إلي آلمتني ????

وفاة ٨ أطفال في حريق معالي الوزيره @Rana_AlFares

أرجو النظر في فاجعة أخونا سلطان العتيبي ولو أن ما في شي يعوضه عن عياله ولكن نتمنى تعويضه على الأقل في بيت جديد وفي المناطق القريبه .. لعل هذا شي يهون عليه مصيبته .. — خالد المالكي ???????? (@Khalid_AlMaliki) March 7, 2020

وتواصلت تعليقات المتابعين الذين بدا عليهم الحزن لهذا الخبر، في الوقت الذي أثيرت فيه عدة روايات حول أسباب الحريق بين ما نشرته تقارير إعلامية ”أن الحريق مفتعل والشكوك تدور حول الخادمتين اللاتي شوهدن أثناء خروجهن من المنزل وقت الحريق، وبين ما نُسب من إفادات لأحد الأطفال الناجين بأن الحريق ناتج عن عبث أحد أشقائه بولاعة“.