 فاجعة حريق صباح الأحمد تلقي بظلالها على المشهد الكويتي‎ – إرم نيوز‬‎

فاجعة حريق صباح الأحمد تلقي بظلالها على المشهد الكويتي‎

فاجعة حريق صباح الأحمد تلقي بظلالها على المشهد الكويتي‎

المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

ألقت فاجعة حريق صباح الأحمد بظلالها على المشهد الكويتي خلال الساعات القليلة الماضية مثيرةً خليطاً من مشاعر الحزن والصدمة من هول الحادثة التي أودت بحياة ثمانية أطفال ودعوات لعائلة الأطفال المنكوبة بالصبر على مصابهم تخللها غضب من قبل البعض بسبب تداول صوراً ومقاطع فيديو من موقع الحريق.

ووقع الحريق المروِع مساء السبت داخل منزل العائلة المنكوبة ليتسبب بمصرع الأطفال الثمانية في حين نجا أربعة آخرون من مصير أشقائهم وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج في حالة حرجة نتيجة الحريق الغامض الذي لم تتبين أسبابه وملابساته حتى اللحظة.

وفيما انشغل عدد كبير من المسؤولين والنواب وشخصيات بارزة في البلاد بتقديم العزاء لوالدي الأطفال على مصابهم الجلل، أبدى آخرون غضبهم واستيائهم لتداول الصور ومقاطع فيديو من موقع الحريق واصفين هذا العمل ”بغير الإنساني“.

وبلهجة شديدة، انتقد المحامي ساري من قام بتصوير المنزل أثناء اندلاع النيران فيه ومحاولات إخمادها في اللحظات الأولى، قائلاً ”الحصري جنّن الناس مسح الانسانية منهم واصبحوا بدون شعور ! عايله من 8 أطفال توفوا في حريق منزل في صباح الاحمد / اللي يصورون البيت وهو يحترق وينشرونه .. شنو تحسون فيه !!!“.

وكذلك يرى الناشط محمد سالمين أن السباق لنشر الفيديو يتعارض مع مبدأ الإنسانية وحجم الفاجعة، حيث كتب ”اصبح تصوير مصائب الناس امر سهل وعادي عند البعض ممن تجردت منهم انسانيتهم“، مضيفاً ”كل من يصور فاجعه بدون وجه حق هو بلا ضمير“.

وطالب المدوِن عبد الله عيد العتيبي إدارة الجرائم الالكترونية بتعقب كل من نشر وأرسل مقاطع تعود للحريق الهائل سواء داخل الكويت أو خارجها.

وفي خضَم الحديث عن هول الفاجعة، تطرق آخرون إلى قضية هامة وذات جانب إنساني تتعلق بوضع العائلة المنكوبة التي فقدت منزلها أيضاً بهذا الحادث المروِع، حيث طالب البعض الجهات الرسمية المسؤولة بتعويض هذه العائلة عن منزلها ومنحها منزلاً جديد في نفس المنطقة كجزء من التعويض عن المصاب الذي ألمَ بهم.

وتواصلت تعليقات المتابعين الذين بدا عليهم الحزن لهذا الخبر، في الوقت الذي أثيرت فيه عدة روايات حول أسباب الحريق بين ما نشرته تقارير إعلامية ”أن الحريق مفتعل والشكوك تدور حول الخادمتين اللاتي شوهدن أثناء خروجهن من المنزل وقت الحريق، وبين ما نُسب من إفادات لأحد الأطفال الناجين بأن الحريق ناتج عن عبث أحد أشقائه بولاعة“.

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