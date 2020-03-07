بالفيديو.. حفل زفاف ينتهي بدهس جماعي متعمد في سلطنة عمان

أصيب عدد من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، بعدما أقدم شخص على دهسهم بشكل متعمد خلال مشاجرة وقعت في حفل زفاف بسلطنة عمان بين عائلتي العروسين.

وأظهر مقطع فيديو مروع، مجموعة من النساء والرجال والأطفال متجمعين في مكان واحد، قبل أن تظهر فجأة سيارة مسرعة وتدهسهم ليعلو الصراخ في المكان.

وقال مدونون عمانيون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحادثة التي وقعت في ولاية صحار، وتسببت بالعديد من الإصابات.

وقال مغردون في موقع تويتر، إن سبعة أشخاص، بينهم نساء وأطفال أصيبوا في حادثة الدهس التي أقدم عليها شقيق العروس بعد مشاجرة بين العائلتين.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الشرطة العمانية حول الحادثة ومصير سائق السيارة الذي ظهر في الفيديو حتى ساعة إعداد هذا التقرير.