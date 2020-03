بالفيديو.. حفل زفاف ينتهي بدهس جماعي متعمد في سلطنة عمان

View this post on Instagram

واقعة مؤسفة في سلطنة عمان.. شخص يدهس أفرادًا من عائلته بالعمد بسبب خلاف نشب بينهم، وسط أنباء عن وقوع إصابات بعد الحادث . #إرم_نيوز #عمان #دهس #سيارة #مسقط #خلاف #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #oman