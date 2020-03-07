الصين.. إنقاذ 43 عالقا إثر انهيار فندق للحجر الصحي (صور وفيديو)

أعلنت السلطات الصينية، مساء السبت، إنقاذ 43 شخصا من إجمالي حوالي 70 كانوا عالقين تحت الأنقاض بعد انهيار فندق مخصص لتطبيق الحجر الصحي على مخالطين لمصابي ”كورونا“ شرقي البلاد.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية المملوكة لتلفزيون الصين المركزي (حكومي) إن الانهيار حدث في مدينة تشوانتشو بمقاطعة فوجيان، وأنه جرى إنقاذ 43 شخصا، فيما لا يزال الباقين عالقين تحت الأنقاض.

انهيار فندق مخصص للحجر الصحي لمصابي فيروس #كورونا في مدينة #كوانزو في اقليم #فوجيان في #الصين ، عدد العالقين حوالي 70 شخصًا. pic.twitter.com/tln8yQfBRm — راصد الكوارث (@kawaretht) March 7, 2020

وأوضحت حكومة تشوانتشو أن الفندق المكون من 5 طوابق مخصص لتطبيق الحجر الصحي على مخالطين لمصابي ”كورونا“.

وفيما لم يتضح على الفور سبب انهيار الفندق، قالت سلطات المدينة إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

من لم يمت بكورونا مات بغيره انهيار فندق في الصين مخصص للحجر الصحي للمشتبه بإصابتهم بـ #فيروس_كورونا #VirusCorona و 70 شخصا تحت الأنقاض pic.twitter.com/iS8mK5Mklt — مهندس عبدالغني الجند (@ssrrr22) March 7, 2020

وتشهد الصين أزمة كبيرة شلت الحياة المدنية والاقتصادية بسبب تفشي ”كورونا“ الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف وأصاب ما يزيد عن 80 ألفا.