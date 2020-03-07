معطيات جديدة عن حريق صباح الأحمد تبرئ الخادمة الهاربة

تواصل السلطات الكويتية التحقيقات لكشف ملابسات الحريق الذي اندلع في منزل بمدينة صباح الأحمد، مساء السبت، والذي راح ضحيته 8 أطفال وهم أشقاء وإصابة خمسة آخرين.

وتفيد المعلومات التي رشحت من التحقيقات بحسب صحيفة الراي الكويتية أن أحد الأطفال المصابين قال بعد تحسن حالته الصحية، إن سبب اندلاع الحريق عبث شقيقه بولاعة.

وجاء أيضا في إفادة الطفل أن الحريق الذي خرج عن السيطرة لم يكن متعمداً من الخادمة التي تعمل في المنزل.

وفي وقت سابق قالت الخادمة الإثيوبية التي جرى ضبطها أن الخادمة الأخرى وهي من الجنسية الغانية، قامت بحرق كنبة في صالة المنزل بغياب الوالدين الأمر الذي تسبب باندلاع الحريق.