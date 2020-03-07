الصين: انهيار فندق كان يستخدم كحجر صحي لمصابي كورونا.. و70 شخصا تحت الأنقاض (فيديو)

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قالت حكومة مدينة كوانزو الصينية على موقعها الإلكتروني، إن نحو 70 شخصا محاصرون تحت أنقاض فندق انهار بالمدينة الواقعة في إقليم فوجيان الجنوبي. وأظهرت لقطات مصورة عمال إنقاذ بسترات برتقالية اللون يتسلقون فوق أكوام من الأنقاض. ولم يتضح ارتفاع المبنى قبل انهياره. المشاهد الأولى لانهيار فندق كان يستخدم كحجر صحي لمصابي #كورونا في إقليم فوجيان…