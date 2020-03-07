الصين: انهيار فندق كان يستخدم كحجر صحي لمصابي كورونا.. و70 شخصا تحت الأنقاض (فيديو)

قالت حكومة مدينة كوانزو الصينية على موقعها الإلكتروني، إن نحو 70 شخصا محاصرون تحت أنقاض فندق انهار بالمدينة الواقعة في إقليم فوجيان الجنوبي.
وأظهرت لقطات مصورة عمال إنقاذ بسترات برتقالية اللون يتسلقون فوق أكوام من الأنقاض. ولم يتضح ارتفاع المبنى قبل انهياره.
المشاهد الأولى لانهيار فندق كان يستخدم كحجر صحي لمصابي #كورونا في إقليم فوجيان بالصين#إرم_نيوز #CoronaVirusSA #Corona #COVID19 pic.twitter.com/LPeVP4fG62
— إرم نيوز (@EremNews) March 7, 2020
وقالت سلطات كوانزو إن المبنى انهار في حوالي الساعة 7:30 مساء (1130 بتوقيت جرينتش) وجرى إنقاذ 23 شخصا بعد ساعتين.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن الفندق المنهار، الذي افتتح في يونيو حزيران عام 2018 ويضم 80 غرفة، كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا.
وقالت حكومة إقليم فوجيان إنه بحلول أمس الجمعة، تم تسجيل 296 حالة إصابة بفيروس كورونا، وجرى وضع 10819 شخصا تحت الملاحظة للاشتباه بأنهم خالطوا المصابين بالفيروس.
ولم تحدد السلطات سببا وراء انهيار الفندق.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن السلطات أرسلت فريقا للطوارئ إلى الموقع.