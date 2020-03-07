 الصين: انهيار فندق كان يستخدم كحجر صحي لمصابي كورونا.. و70 شخصا تحت الأنقاض (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الصين: انهيار فندق كان يستخدم كحجر صحي لمصابي كورونا.. و70 شخصا تحت الأنقاض (فيديو)

الصين: انهيار فندق كان يستخدم كحجر صحي لمصابي كورونا.. و70 شخصا تحت الأنقاض (فيديو)

المصدر: رويترز

قالت حكومة مدينة كوانزو الصينية على موقعها الإلكتروني، إن نحو 70 شخصا محاصرون تحت أنقاض فندق انهار بالمدينة الواقعة في إقليم فوجيان الجنوبي.

وأظهرت لقطات مصورة عمال إنقاذ بسترات برتقالية اللون يتسلقون فوق أكوام من الأنقاض. ولم يتضح ارتفاع المبنى قبل انهياره.

وقالت سلطات كوانزو إن المبنى انهار في حوالي الساعة 7:30 مساء (1130 بتوقيت جرينتش) وجرى إنقاذ 23 شخصا بعد ساعتين.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن الفندق المنهار، الذي افتتح في يونيو حزيران عام 2018 ويضم 80 غرفة، كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا.

وقالت حكومة إقليم فوجيان إنه بحلول أمس الجمعة، تم تسجيل 296 حالة إصابة بفيروس كورونا، وجرى وضع 10819 شخصا تحت الملاحظة للاشتباه بأنهم خالطوا المصابين بالفيروس.

ولم تحدد السلطات سببا وراء انهيار الفندق.

 وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن السلطات أرسلت فريقا للطوارئ إلى الموقع.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
انيهار فندق
تاغ
كورونا
مختارات
وباء
تاريخ النشر
تاريخ التحديث