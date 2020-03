الدفاع المدني السعودي يعلق على فيديو ”بركان أم الجرسان“ ‎

View this post on Instagram

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه تصاعد أدخنة ونيران من كهف أم الجرسان بالمدينة المنورة. ووضح الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أن الحادثة عبارة عن اشتعال مخلفات حيوانية (روس) مطمورة تحت الأرض، وتم إشعالها بمصدر خارجي. ويُعد كهف "أم الجرسان" من أكبر الكهوف في الوطن العربي؛ إذ يبلغ طوله 1500م، ويحتوي على كتابات، يعود تاريخها لآلاف السنين.