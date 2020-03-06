الدفاع المدني السعودي يعلق على فيديو ”بركان أم الجرسان“ ‎

علق الدفاع المدني السعودي، اليوم الجمعة، على مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تصاعد أدخنة ونيران، قالوا إنها من كهف أم الجرسان بمحافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة.
وبحسب صحيفة سبق المحلية، قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد الجهني إن الحادثة ”عبارة عن اشتعال مخلفات حيوانية (روث) مطمورة تحت الأرض“.
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه تصاعد أدخنة ونيران من كهف أم الجرسان بالمدينة المنورة. ووضح الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أن الحادثة عبارة عن اشتعال مخلفات حيوانية (روس) مطمورة تحت الأرض، وتم إشعالها بمصدر خارجي. ويُعد كهف ”أم الجرسان“ من أكبر الكهوف في الوطن العربي؛ إذ يبلغ طوله 1500م، ويحتوي على كتابات، يعود تاريخها لآلاف السنين. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #المدينة_المنورة #أم_جرسان #حوادث #بركان_ام_جرسان #بركان_المدينه#بركان #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #saudi #video #trending
وأضاف:“الحريق لا يشكل خطورة نهائيًا، وسبق أن تمت مباشرة حوادث مشابهة في الموقع من قِبل الدفاع المدني.. فِرقة من الدفاع المدني موجودة حاليًا في الموقع“.
ويُعد كهف ”أم الجرسان“ من أكبر الكهوف في الوطن العربي، ويحتوي على كتابات يعود تاريخها إلى آلاف السنين.