وفاة آسيوي في سجن كويتي بعد قضائه 12 عاما من حكمه المؤبد

فارق سجين آسيوي الحياة، اليوم الخميس، داخل السجن المركزي في دولة الكويت، الذي كان يقبع فيه منذ 12 عاما، مدانا بارتكاب جريمة قتل، حكم على إثرها بالسجن المؤبد.

وأفادت صحيفة ”الراي“ المحلية، أن ”السجين من الجنسية البنغالية، وهو في العقد الخامس من عمره، وقد توفي بعد تعرضه لأزمة قلبية ألمت به أثناء وجوده في السجن“.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المختص بنقل الأخبار الأمنية والقضائية، أن ”وفاة السجين طبيعية ولا يوجد فيها شبهة جنائية، وهو يعاني من أمراض مزمنة، وفق ما كشفه تقرير الطب الشرعي“.

#خاص #أمن_ومحاكم

وفاة نزيل آسيوي بعد قضائه 12 عاماً في السجن وفحص الطب الشرعي يؤكد أن الوفاة طبيعية لمعاناته من أمراض مزمنة pic.twitter.com/fOcfKdolvh — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) March 5, 2020

وقال اللواء المتقاعد حمد السريع، إن ”السجين المتوفى فارق الحياة بسكتة قلبية، وإنه لا صحة لما يشاع حول تعرضه للقتل داخل السجن“.