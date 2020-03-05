 انفجار ضخم يخلف حريقا هائلا وعشرات الإصابات وسط قطاع غزة (صور وفيديو) – إرم نيوز‬‎

انفجار ضخم يخلف حريقا هائلا وعشرات الإصابات وسط قطاع غزة (صور وفيديو)

انفجار ضخم يخلف حريقا هائلا وعشرات الإصابات وسط قطاع غزة (صور وفيديو)

المصدر: غزة- إرم نيوز

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الخميس، جرّاء حريق ضخم اندلع في أحد صهاريج الوقود الخاصة بمخبز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما تحاول طواقم الدفاع المدني السيطرة على الحريق.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني رائد الدهشان، إن ”طواقم الدفاع المدني تتعامل مع حريق كبير، نشب بمخبر البنا في النصيرات دون معرفة السبب حتى اللحظة“.

وتسببت النيران في انفجار أكثر من 30 أنبوبة غاز كبيرة كانت داخل المخبز، قبل أن تمتد النيران لأحد مخازن الأخشاب المجاورة، كما اشتغلت عشرات السيارات جراء ألسنة النيران.

وناشد الدفاع المدني، المواطنين الفلسطينيين الذين يملكون سيارات مزودة بصهاريج للمياه، التوافد لمنطقة الحادث للمساعدة في إطفاء النيران التي أتت على أجزاء كبيرة من المباني المحيطة بالمخبز.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول ما يزيد عن 31 مصابا لمستشفى شهداء الأقصى، وسط قطاع غزة، جراء تعرضهم لإصابات جراء الانفجار الكبير الذي وقع وسط القطاع.

وهرعت سيارات الإسعاف والطواقم المدني من كافة محافظات قطاع غزة لمنطقة الحادث، في محاولة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في مخبز وسط سوق شعبي، وامتد لمخازن تابعة لمحال تجارية مجاورة.

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