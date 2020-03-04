ضابط بالجيش يدهس 3 كويتيين تعبيرا عن فرحته (فيديو)

دهس ضابط في الجيش الكويتي 3 أشخاص في أثناء استعراضه بمركبته في منطقة الفردوس في محافظة الفروانية.

وقام العسكري بممارسة استعراضات بسيارته قبل أن تنحرف السيارة وتدهس 3 أشخاص من الذين كانوا متواجدين كمشجعين، ثم فر هاربا من المكان، وفق ما ذكرته صحيفة ”الراي“ المحلية.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة انحراف المركبة في أثناء الاستعراض، وتوقفها بعد دهس آخرين، حيث هرع متواجدون في المكان نحوه.

ووفق حساب ”بلس كويت“ الإخباري، فإن استعراض العسكري جاء تعبيرا عن فرحته بمناسبة زفاف صديقه، مؤكدا تعرض شخصين إلى الدهس.

فيديو| عسكري في وزارة الدفاع يعبر عن فرحته بزفاف صديقه بدهس شخصين! لكم التعليق.. pic.twitter.com/Pr6qzKHxmO — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) March 3, 2020

وتمكن رجال الأمن من ضبط المركبة، لكنهم لم يجدوا قائدها، وبالتحري عنه تبين أنه يعمل ضابطا بالجيش، وتم تعميم بياناته لضبطه.