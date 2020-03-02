كاميرا مراقبة ترصد سرقة فتاة لسيارة بالكويت (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة عند أحد مكاتب تأجير السيارات في دولة الكويت قيام فتاة بسرقة مركبة من أحد المواقف.

وأظهرت كاميرا المراقبة فتاة ترتدي عباءة سوداء، وهي تقترب بحذر من سيارة ”جيب لكزس“ وتقوم بفتحها بمفتاح، قبل أن تقودها وتغادر.

وشكك ناشطون بهوية السارقة، مرجحين أن تكون رجلا متنكرا، كما لم يتضح كيف حصلت على مفتاح السيارة.

ورصد صاحب السيارة مكافأة وقدرها 2,000 دينار (3,300 دولار) لمن يعثر عليها.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الجهات الرسمية بشأن الواقعة، كما لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.