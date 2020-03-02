انتشال جثة طفل وإنقاذ 47 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم قبالة جزيرة يونانية

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أعلن خفر السواحل اليوناني، يوم الاثنين، عن انتشال جثة طفل وإنقاذ 47 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية. وقال مسؤول في الشرطة إن 1000 مهاجر على الأقل وصلوا إلى جزر شرق بحر إيجه اليونانية منذ صباح الأحد.‎