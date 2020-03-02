وفاة سودانيَين بانفجار لغم في الكويت

أعلن مصدر أمني في دولة الكويت عن وفاة شخصين سودانيين في انفجار لغم من مخلفات حرب العراق على الكويت، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكر حساب ”المجلس“ المحلي أن الضحيتين يعملان في رعي الغنم، وقد انفجر لغم بهما في بر الأرتال جنوب الكويت.

وتعاني الكويت من الألغام التي خلفتها حرب العراق منذ 30 عاما، حيث سبق أن كشفت الداخلية الكويتية عن وجود نحو 350 ألف لغم في الكويت، من أصل مليوني لغم.

وقضى عدد من الكويتيين والمقيمين في البلاد وأصيب آخرون في حوادث انفجار الألغام رغم كل حملات التوعية التي بذلتها وزارة الداخلية طوال السنوات الماضية والتي دعت فيها إلى الابتعاد عن التخييم بالقرب من المناطق والمنشآت العسكرية وعدم العبث بالأجسام الغريبة.