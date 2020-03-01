وفاة سيدة مسنة حرقاً في خيمة بالكويت

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لقيت سيدة مسنَة مصرعها حرقاً في إحدى المناطق البرية في الكويت، عقب اندلاع النيران في خيمتها بمنطقة بر أرحية. وبحسب وسائل الإعلام المحلية ”فإن الحريق وقع في خيمة في جاخور ببر أرحية وتسبب باحتراق السيدة ووفاتها“. وتم إخماد النيران من قبل رجال الإطفاء الذين توافدوا إلى موقع الحريق برفقة فرق الإسعاف التي قامت برفع جثة…