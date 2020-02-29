الثانية خلال شهر.. مقتل شابة فلسطينية على يد زوجها في قطاع غزة

لفظت شابة فلسطينية (23 عاما) اليوم السبت، أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بطلق ناري على يد زوجها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت الشابة العشرينية ”وصال محارب“، قبل أيام إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، مصابة بطلق ناري في منطقة البطن، قالت مصادر في بادئ الأمر إنه صادر من مسدس زوجها.

وقالت مصادر فلسطينية، إنه ”حتى اللحظة من غير المعروف ماهي الأسباب التي دفعت الزوج لإطلاق النار على زوجته“.

كما أكد مدير المستشفى كمال خطاب، وفاة الضحية بعد أن أدى الطلق الناري لتهتك في الأمعاء والبنكرياس.

وقال إن الطواقم الطبية قدمت العلاج الفوري للشابة وأجريت لها عملية جراحية، إلا أنها فارقت الحياة بعد 5 أيام من وجودها في قسم العناية المركزة.

وفي العاشر من الشهر الجاري، أقدم مواطن فلسطيني، على قتل زوجته (25 عاما)، ويقطنان في حي النصر وسط قطاع غزة.