مريض يشعل النار في سريره داخل المستشفى لسبب غريب

قررأحد المرضى داخل مستشفى فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن أفضل طريقة لجذب انتباه الممرضين هو إشعال النار في سريره.

اعترف ”جون كينج“ بإشعال النار في سريره لإرغام فريق التمريض في مستشفى ”AdventHealth New Smyrna Beach“ على رعايته، بعدما زعم أن فريق التمريض تجاهل طلبه بإحضار ملابس له، واعتقد أن إشعال النار هو السبيل الوحيد لجذب انتباههم، حسب ما قالته السلطات المحلية.

وقال رفيقه في الحجرة إنه رأى ”كينج“ يشعل النار في قطعة صغيرة، ولكنه استطاع إقناعه بإطفائها، ولكن عند عودته لغرفته مرة أخرى لاحظ أن ”كينج“ قد أشعل النار في الفراش، فضغط على زر الطوارئ لإبلاغ الموظفين، إذ كان الدخان منتشرا داخل الغرفة، وفقاً لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

أسرعت إحدى الممرضات إلى الغرفة ورأت النار، ثم طلبت من زملائها إبلاغ السلطات وأحضرت ممرضة أخرى مطفأة الحريق لإخماد النار، ولكنها لاحظت أن ”كينج“ في طريقه للمصعد في محاولة للهروب، قبل أن يستطيع الموظفون إيقافه حتى وصول الشرطة، ثم أعطى السلطات الولاعة التي استخدمها لإشعال النار.

اتهم ”كينج“ بجريمة تخريب الممتلكات العامة، وقال مدير المستشفى: ”أتلف السرير بعدما تم إصلاحه من قبل وسوف يتم إحضار سرير جديد بديلاً له، حيث يكلف السرير الواحد 4000 دولار“.

وكان ”كينج“ قد دخل المستشفى لمعاناته من مشاكل تنفسية، وأكد أنه لم يكن يخطط لإيذاء أي أحد من هذه الواقعة، بل مجرد لفت انتباه الفريق الطبي لاحتياجاته.