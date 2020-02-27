فلسطيني في غزة يضرم النار بجسده بسبب أوضاعه الاقتصادية

أقدم مواطن فلسطيني في قطاع غزة، مساء الأربعاء، على حرق نفسه احتجاجا على تدهور أوضاعه الاقتصادية والمعيشية.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، شابا فلسطينيا وهو يضرم النار في جسده، قبل أن يتجمع حوله شبان آخرون لمحاولة إطفائه.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن الشاب نقل لمجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مبينة أن حالته الصحية ”متوسطة“ بعد أن تعرض لحروق من الدرجة الثانية.

وأثارت الحادثة، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، والضرائب التي تفرضها حركة حماس على المواطنين في القطاع، إضافة إلى اقتطاع السلطة أجزاء من رواتب موظفيها في غزة.

وتشير إحصائيات فلسطينية رسمية، إلى أن نسبة البطالة في غزة تجاوزت 60%، فيما تجاوزت نسبة الفقر 75%.