السعودية.. مشاجرة جماعية بين طلاب في جازان (فيديو)

View this post on Instagram

تداولت حسابات إخبارية مقطعاً مصوراً لمشاجرة جماعية داخل إحدى المدارس الثانوية بمنطقة جازان. وأظهر المقطع، مجموعة من الطلاب، في مضاربة جماعية عنيفة، داخل فناء المدرسة. وأثار الفيديو انتقادا واسعا من قبل المدونين السعوديين على نواقع التواصل الاجتماعي. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #الرياض #جدة #الدمام #جازان #هروب #مشاجرة #هوشة #حوادث #مشاجرة #اعتداء #ضرب #مدرسة #طلاب #ثانوية #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #video #ksa #saudiarabia