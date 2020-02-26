السعودية.. مشاجرة جماعية بين طلاب في جازان (فيديو)

اندلعت مشاجرة عنيفة بين عشرات الطلاب في إحدى المدارس الثانوية بمنطقة جازان في جنوب السعودية بحسب ما أظهر مقطع فيديو تم تصويره من داخل المدرسة.

ويظهر في الفيديو الذي صوره أحد الطلاب فيما يبدو، مشاجرات ثنائية وثلاثية بين عدد من طلاب المرحلة الثانوية في باحة المدرسة التي يقول مغردون سعوديون إنها وقعت خلال دوام اليوم الأربعاء.

وقالت تقارير محلية إن المدرسة تقع في محافظة هروب التابعة لمنطقة جازان.

ولم تعلق إدارة تعليم جازان على الفيديو والجدل الذي تسبب به حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وأثار الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، غضبا بين أهالي طلاب المدارس في المملكة، وانتقادات لسلامة الإجراءات المتبعة لضمان بيئة تعليمية آمنة على حد وصف بعض المعلقين.

وكثيراً ما تتسع مشاجرات فردية داخل المدارس مع انضمام أبناء العائلة أو حتى القبيلة لطرفي المشاجرة.