 العثور على سيارة كويتي مفقود منذ يومين في ظروف غامضة‎‎ – إرم نيوز‬‎

العثور على سيارة كويتي مفقود منذ يومين في ظروف غامضة‎‎

العثور على سيارة كويتي مفقود منذ يومين في ظروف غامضة‎‎

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

عثرت الأجهزة الأمنية الكويتية، على سيارة المواطن الستيني الحميدي الرشيدي الذي فُقد منذ يومين في إحدى المناطق البرية، وانقطعت أخباره عن عائلته بعد مغادرته لأحد المخيمات التي تعود لأصدقائه.

ووجدت سيارة المواطن البالغ من العمر 69 عاما، في بر رحية، وهو آخر مكان كان موجودا فيه المواطن المفقود قبل انقطاع الاتصال به، وفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وكان نجل الحميدي الرشيدي، ناشد الجهات الأمنية والمواطنين؛ لمساعدته بالعثور على والده الذي كان على متن سيارة دفع رباعي بيضاء، وكان متواجدا في مخيم في بر رحية عند أصدقاء له.

وأكد أن والده لا يعاني من أي مرض وفُقد الاتصال به بعد خروجه من عند أصدقائه، حيث كان هاتفه مغلقا.

ونقل حساب ”جرائم ومحاكم“ عن مصدر أمني، أن ”رجال المباحث عثروا على آثار دماء داخل خيمة مخيم المواطن المفقود في بر رحية، وقد تم رفع عينات منها للفحص والتأكد إن كانت تعود للمواطن المفقود“.

وذكر المصدر الأمني، أن ”أصدقاء المفقود أكدوا أنهم كانوا برفقته في تلك الليلة وتناولوا العشاء سويا قبل ساعات من إعلان فقدانه“.

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