 حريق كبير في مصفاة ماراثون في كارسون الأمريكية (فيديو) – إرم نيوز‬‎

حريق كبير في مصفاة ماراثون في كارسون الأمريكية (فيديو)

حريق كبير في مصفاة ماراثون في كارسون الأمريكية (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

قالت مصادر حكومية في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن حريقا هائلا اندلع في مصفاة ”مارثون“ النفطية بمدينة كارسون الأمريكية، نجم عن انفجار وقع في المصفاة.

وشوهدت ألسنة اللهب تشتعل وتتصاعد في الموقع، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر حجم الحريق الكبير الذي طال المصفاة.

وقالت هيئة الإطفاء في لوس أنجلس في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“: ”وقع حريق بعد انفجار في برج التبريد في مصفاة ماراثون النفطية“.

وبحسب شهود عيان، كانت النار مرئية من على بعد أميال، حيث كانت أعمدة الدخان تتصاعد مئات الأقدام في الهواء، وتم إغلاق جانبي الطريق السريع قبل أن يعاد فتحه مجددا“.

وذكرت قناة ”ABC7“ الأمريكية أن رجال الإطفاء في المصفاة كانوا يقاتلون الحريق ويعملون على تقليل الضغط على النظام، في حين وصلت وحدات من إدارة مكافحة الحرائق في مقاطعة لوس أنجلوس للمساعدة.

وتعتبر مصفاة ماراثون للنفط هي أكبر مصفاة في ساحل أمريكا الغربي وتقوم بمعالجة النفط الخام من وادي سان غواكين بكاليفورنيا وحوض لوس أنجلوس.

وتصل الطاقة الإنتاجية لها نحو 363 ألف برميل يوميا، وتقوم بإنتاج البنزين ووقود الديزل إلى جانب نواتج التقطير وفحم الكوك.

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