حريق كبير في مصفاة ماراثون في كارسون الأمريكية (فيديو)

قالت مصادر حكومية في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن حريقا هائلا اندلع في مصفاة ”مارثون“ النفطية بمدينة كارسون الأمريكية، نجم عن انفجار وقع في المصفاة.

وشوهدت ألسنة اللهب تشتعل وتتصاعد في الموقع، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر حجم الحريق الكبير الذي طال المصفاة.

DEVELOPING: An apparent explosion has caused a large fire at the Marathon Refinery in Carson. pic.twitter.com/NQdDRcodA9 — Citizen Los Angeles (@CitizenAppLA) February 26, 2020

وقالت هيئة الإطفاء في لوس أنجلس في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“: ”وقع حريق بعد انفجار في برج التبريد في مصفاة ماراثون النفطية“.

REFINERY FIRE | FS36 | #Carson | An explosion preceded fire in a cooling tower at the Marathon Refinery. Marathon personal keeping flames in check via fixed ground monitors while they work to depressurize the system. LACOFD assisting. — L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) February 26, 2020

وبحسب شهود عيان، كانت النار مرئية من على بعد أميال، حيث كانت أعمدة الدخان تتصاعد مئات الأقدام في الهواء، وتم إغلاق جانبي الطريق السريع قبل أن يعاد فتحه مجددا“.

وذكرت قناة ”ABC7“ الأمريكية أن رجال الإطفاء في المصفاة كانوا يقاتلون الحريق ويعملون على تقليل الضغط على النظام، في حين وصلت وحدات من إدارة مكافحة الحرائق في مقاطعة لوس أنجلوس للمساعدة.

Just drove by this massive fire at Marathon Carson Refinery near Long Beach Los Angeles. Boom heard in radius of miles #i405 #California pic.twitter.com/xZgU303MQ2 — NOBLE (@NobleRassam2) February 26, 2020

وتعتبر مصفاة ماراثون للنفط هي أكبر مصفاة في ساحل أمريكا الغربي وتقوم بمعالجة النفط الخام من وادي سان غواكين بكاليفورنيا وحوض لوس أنجلوس.

وتصل الطاقة الإنتاجية لها نحو 363 ألف برميل يوميا، وتقوم بإنتاج البنزين ووقود الديزل إلى جانب نواتج التقطير وفحم الكوك.