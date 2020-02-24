بسبب فتاة .. معركة دامية بالسلاح الأبيض في الكويت

انتهت إحدى مسيرات الاحتفال بالأعياد الوطنية في دولة الكويت بمشاجرة دامية بين 4 شبان، أسفرت عن إصابة شابين، حيث تبادلا الطعن، فتلقى أحدهما طعنة نافذة بالصدر وأصيب الآخر بجرح قطعي في اليد.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، كشفت التحقيقات أن المشاجرة وقعت بعد أن رصد شاب كويتي شابين آخرين يقومان بالتحرش بشقيقته ومحاولة إجبارها على التوقف على شارع الخليج، أثناء مسيرة للاحتفال بالأعياد الوطنية.

وكان أحد المتشاجرين الأربعة برفقة صديقه، فشاهد شابين يقومان بالتضييق على شقيقته والتحرش بها، فبادر إلى التدخل، وإذ بأحد المتحرشين يخرج سكينا ويطعن به الشاب.

وإثر ذلك، اضطر صديق الشاب (شقيق الفتاة) بدوره أن يدافع عن نفسه فأخرج سيفا وطعن به أحد المتحرشين.