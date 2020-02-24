 انتحار معتمرة سودانية في مكة المكرمة – إرم نيوز‬‎

انتحار معتمرة سودانية في مكة المكرمة

انتحار معتمرة سودانية في مكة المكرمة

المصدر: فريق التحرير

عثرت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، على معتمرة أقدمت على القفز من الدور الثاني من مقر سكنها في منطقة مكة المكرمة.

ووفق ما نقلته صحيفة ”سبق“ المحلية، فقد تبين أن المعتمرة من الجنسية السودانية، ووضعت حدا لحياتها صباح اليوم الاثنين، بعد أن رمت بنفسها من الدور الثاني من عمارة، حيث مقر سكنها بحي جرول في مكة المكرمة؛ ما أسفر عن وفاتها على الفور.

وبوصول رجال الأمن إلى موقع البلاغ، تبين أن المعتمرة قد فارقت الحياة.

ونقل جثمان المعتمرة السودانية إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات وأسباب إقدامها على فعلتها.

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