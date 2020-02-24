 لليوم الثالث على التوالي.. استمرار الحرائق بجبال الحشر السعودية (فيديو) – إرم نيوز‬‎

لليوم الثالث على التوالي.. استمرار الحرائق بجبال الحشر السعودية (فيديو)

لليوم الثالث على التوالي.. استمرار الحرائق بجبال الحشر السعودية (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تتواصل حرائق جبال الحشر في محافظة الداير بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية لليوم الثالث على التوالي، وسط محاولات الأهالي لإخماده بكل الوسائل المتاحة.

وكان سعوديون ناشدوا في وقت سابق، الجهات المعنية، لإخماد الحريق، وقالوا إنه يلتهم مساحات واسعة من الغطاء النباتي.

وانتقد ناشطون عبر هاشتاغ #جبال_الحشر_تحترق في موقع التواصل ”تويتر“، التخاذل من قبل المسؤولين، على حد وصفهم، بشأن تحركهم لإخماد الحريق.

ولليوم الثالث على التوالي، يحاول أهالي المنطقة إخماد الحريق، الذي أتى على أشجار العرعر المعمرة والنباتات، حسب تأكيدات ناشطين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، الحرائق، التي انتشرت خلال اليومين الماضيين، ومحاولات إخمادها.

ولم يعلق الدفاع المدني على الحريق المندلع في جبال الحشر إلى حد اللحظة.

بدوره، أكد محافظ الداير نايف بن لبدة لصحيفة ”سبق“ المحلية، أن ”الحريق تمت متابعته منذ اللحظة الأولى، وهو في نطاق إحدى القمم الجبلية شاهقة الارتفاع“، لافتا إلى أن ”الدفاع المدني توجه للموقع، إلا أن آلياته لم تستطع الوصول لموقع الحريق، كونه وعرا جدا وشديد الارتفاع، وغير مهيئ لعبور أي مركبات“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
تاغ
حريق
فيديو
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث