لليوم الثالث على التوالي.. استمرار الحرائق بجبال الحشر السعودية (فيديو)

تتواصل حرائق جبال الحشر في محافظة الداير بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية لليوم الثالث على التوالي، وسط محاولات الأهالي لإخماده بكل الوسائل المتاحة.

بعد التخاذل من الجهات الرسميه،شباب وأهالي المنطقه يقومون بمحاولة إطفاء الحرائق.

رغم وعورة الطريق والسير على الأقدام وصعود الجبال لساعات وقلة المعدات والأمكانيات أهالي المنطقه يحاولون إنقاذ ماتبقى .#جبال_الحشر_تحترق @MEWA_KSA @SaudiDCD @PmeMediacen @pmejazan @jazangov @tafa3olcom — Adil Haresi (@AdilHaresi) February 23, 2020

وكان سعوديون ناشدوا في وقت سابق، الجهات المعنية، لإخماد الحريق، وقالوا إنه يلتهم مساحات واسعة من الغطاء النباتي.

#جبال_الحشر_تحترق الانتشار للحريق لا زال مستمر وجهود #شباب_بني_حريص في إخماده لا زالت مستمره pic.twitter.com/3DPYdL43Iz — ابو جنى الحريصي (@AliHarisa) February 24, 2020

وانتقد ناشطون عبر هاشتاغ #جبال_الحشر_تحترق في موقع التواصل ”تويتر“، التخاذل من قبل المسؤولين، على حد وصفهم، بشأن تحركهم لإخماد الحريق.

#جبال_الحشر_تحترق هناك خلل والتهاون ببعض الجهات الحكوميه ياترى من المستفيد!!!!!!! اين رئيس مركز جبال الحشر اين مدير مركز الدفاع المدني !!!!! — ﮼علي،الحريصي ،???? (@ail374984) February 23, 2020

لقد أسمعت لو ناديت حيّاً ، وهذا الصمت العجيب لا يبرر ، لأنه في كل ساعة تمر على هذا الحريق يأخذ قطاع كبير من الأشجار المعمرة والنباتات التي تحفط حياة العديد من الكائنات الحية عليه.#جبال_الحشر_تحترق @MEWA_KSA @SaudiDCD @PmeMediacen @pmejazan @jazangov @tafa3olcom — يحيى بن سعيد (@Abu_wael_yss2) February 23, 2020

ولليوم الثالث على التوالي، يحاول أهالي المنطقة إخماد الحريق، الذي أتى على أشجار العرعر المعمرة والنباتات، حسب تأكيدات ناشطين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، الحرائق، التي انتشرت خلال اليومين الماضيين، ومحاولات إخمادها.

#جبال_الحشر_تحترق

شيء مؤسف محاولات الاهالي بهذه الامكانيات، اليوم الثاني على التوالي ومئات الاشجار والنباتات تموت . @SaudiDCD https://t.co/MFqw1QndNv pic.twitter.com/VtOaHO9n7W — عبدالله فهم ???? (@ab_faham) February 23, 2020

#جبال_الحشر_تحترق الأهالي يحاولون اخماد الحريق وغياب تم للـ #الدفاع_المدني والفرق التطوعية pic.twitter.com/QnFbuTkxqr — ابو جنى الحريصي (@AliHarisa) February 23, 2020

ولم يعلق الدفاع المدني على الحريق المندلع في جبال الحشر إلى حد اللحظة.

#جبال_الحشر_تحترق لازال الحريق متواصل لليوم الثاني ع التوالي pic.twitter.com/h3atJMeSnj — ابو جنى الحريصي (@AliHarisa) February 23, 2020

بدوره، أكد محافظ الداير نايف بن لبدة لصحيفة ”سبق“ المحلية، أن ”الحريق تمت متابعته منذ اللحظة الأولى، وهو في نطاق إحدى القمم الجبلية شاهقة الارتفاع“، لافتا إلى أن ”الدفاع المدني توجه للموقع، إلا أن آلياته لم تستطع الوصول لموقع الحريق، كونه وعرا جدا وشديد الارتفاع، وغير مهيئ لعبور أي مركبات“.