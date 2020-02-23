ثمانيني مصري يلقي بنفسه من الطابق الـ11 بسبب زوجته وعشيقها

أقدم مسن مصري على الانتحار برمي نفسه من الطابق الـ11 في أحد التجمعات السكنية، هربا من زوجته العشرينية وعشيقها اللذين حاولا إجباره على التنازل عن كافة ممتلكاته لصالح الزوجة.

وألقى الرجل، البالغ من العمر 80 عاما بنسفه من الطابق الـ11 لإحدى العمارات السكنية في منطقة مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يسقط على الأرض جثة هامدة.

وبانتقال رجال الأمن لمقر الحادثة، تبين أنه تم استدراج القتيل إلى شقة أحدهم في الطابق الـ11، ليجد زوجته وصاحب الشقة ”عشيقها“ معا، حيثُ يريدان أن يجبراه على التنازل عن كافة ممتلكاته لصالح الزوجة الشابة، وهو ما رفضه الزوج.

ولجأ الزوج المسن إلى القفز من شرفة الشقة هربا من المضايقات والتعدي عليه، قبل أن يتم القبض على عشيق زوجته، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على الزوجة، البالغة من العمر 25 عاما، التي فرت هاربة بعد سقوط زوجها.

وأحالت النيابة العامة جثة المتوفى للطب الشرعي لإعداد تقرير نهائي بشأن أسباب الوفاة قبل التصريح بالدفن.