الأردن.. منع أب برفقة طفليه من الانتحار أمام بلدية إربد

حاول أب برفقة طفليه، اليوم السبت، الانتحار حرقا أمام بلدية إربد شمال الأردن؛ احتجاجا على رفض البلدية منحه ترخيصا لإقامة ”كشك“ يعتاش منه لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها.

محاولة الأب الانتحار برفقة طفليه أعادت إلى الأذهان حادثة انتحار بائع متجول في المدينة مطلع الشهر الجاري؛ إثر مصادرة عربته التي كانت تشكل مصدر رزقه الوحيد.

الأب الذي حاول الانتحار حرقا أمام بلدية إربد الكبرى أقدم على فعلته لعدم تمكنه من إقامة كشك داخل منطقة المدينة الصناعية في إربد يساعده على مواجهة ظروفه المعيشية الصعبة، إلا أن طلبه للحصول على التراخيص اللازمة لهذا الغرض رفض من قبل البلدية، وفق ما ذكرته صحيفة ”الغد“ الأردنية.

وقالت الصحيفة إن الجهات المختصة تمكنت من ثني مواطن عن الانتحار مع طفليه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل البلدية أن الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة أكشاك يحتاج إجراءات وعطاءات ولا تمنح لأي شخص.

وأعادت محاولة الانتحار أمام مبنى البلدية إلى الأذهان قضية البائع المتجول الثلاثيني الذي أقدم على الانتحار شنقا مطلع الشهر الجاري، عقب مصادرة كوادر من بلدية إربد عربته التي يبيع عليها الخضار والفواكه وتضييق الخناق عليه، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن والد المنتحر.

وشهدت مدينة إربد أعمال شغب عقب انتحار البائع المتجول، حيث رشق أقارب المتوفى موظفي البلدية وبعض المركبات التابعة لها بالحجارة، وأغلقوا بعض الطرق بالإطارات المشتعلة.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز نعى البائع المتجول عبر ”تويتر“، وأصدر توجيها بإنشاء أسواق للباعة المتجولين في مختلف محافظات الأردن.