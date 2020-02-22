حاول الدفاع عن منزله.. حملة تعاطف مع مصري لقي مصرعه دهسا بـ“لودر“ (فيديو)

أثارت واقعة مصرع مواطن مصري دهسا أسفل عجلات ”لودر“، حالة غضب بين رواد مواقع التواصل في مصر.

الواقعة بدأت بتداول مقطع فيديو على نطاق واسع، يظهر مصرع مواطن يدعى عصام أسفل عجلات ”لودر“، قيل إنه كان يحاول هدم جزء من منزله فجرا، في منطقة حدائق القبة بالعاصمة القاهرة.

المواطن استيقظ على صوت الهدم فحاول اللحاق باللودر، حيث حاول السائق الهروب، فسقط أسفل عجلاته ولفظ أنفاسه الأخيرة.

فين حق عم عصامعم عصام، موظف بوزارة الداخلية، بيعول اولاد اخته، بعد ما ربنا حرمه من الخلفة، وهو نايم في شقته الايجار القديم، بمنشية الصدر، بحدائق القبة، جه مقاول شريك ورثة في البيت، عايز يهد البيت باللودر وهي الاسرة نائمة، الراجل صحي من النوم وحاول يمنعهم بأي وسيلة لحد ما قفز علي شوكة اللودر، في محاولات مستميته منه للدفاع عن اسرته النائمة بالداخل، قام المقاول معدوم الضمير رافع الشوكة وجري بسرعة جنونية عكس الاتجاه، لمسافة تزيد عن كيلو متر، وهو بيهز الشوكة يمين وشمال لحد ما وقع الراجل ومات.بدل ما نهتم بشاكوش وبيكا نتهم بحقوق الناس الغلابة اللي ملهاش حد.عايزكم تشوفوا الفيديو وتحكموا هل واحد ماشي بسرعة جنونية كده وهو في شخص علي شوكة اللودر، ده يعتبر قتل عمد ولا كان بيهزر معاهBy mahmoud ayad تم النشر بواسطة ‏حدائق القبة‏ في الجمعة، ٢١ فبراير ٢٠٢٠

ويقول نشطاء، إن الواقعة تعود لخلاف بين صاحب المنزل (الضحية)، وهو مواطن يعول أسرة فقيرة، وبين مقاول يريد الاستحواذ على المنزل، فأحضر ”لودرا“ فجرا لهدم جزء من المنزل.

وأثارت الواقعة تعاطفا شديدا على مواقع التواصل، وأطلق البعض حملة تحت مسمى ”فين حق عصام؟“، خاصة مع تأكيد البعض أن الضحية كان يحاول إبعاد اللودر عن منزله الذي يؤويه وأسرته.

وقال مصدر أمني، إن ”اللودر“ هدم جزءا من بيت الضحية؛ وهو ما دفع السائق لمحاولة الهروب، فحدثت الواقعة.

وبعدما انتشرت الحملة، أوقفت قوات الأمن السائق والمقاول بعد هروبهما؛ لاتهامهما بقتل مواطن.