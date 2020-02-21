الظهور الأول لضحايا إطلاق النار في المدينة المنورة (فيديو وصور)

ظهر رجلا أمن سعوديان، مساء اليوم الجمعة، بصحة جيدة في المستشفى بعدما أصيبا في عملية أمنية نادرة شهدتها المدينة المنورة، وأصيب فيها أيضا ضابط كبير، صدر أمر بإجلائه إلى الرياض.

وظهر الرجلان في مقطع فيديو نشرته إمارة المدينة المنورة على حسابها في تويتر خلال زيارة أمير المدينة، فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، لمصابي العملية التي انتهت بالقبض على مواطن سعودي مسلح تحصن في منزله بعد ملاحقته من قبل الدوريات الأمنية.

سمو أمير منطقة #المدينة_المنورة #فيصل_بن_سلمان يطمئن على الحالة الصحية لـ #رجال_الأمن المُصابين في حادثة إطلاق النار، خلال زيارته لهم بمستشفى الملك فهد. pic.twitter.com/Ll1gEHZ3dC — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) February 21, 2020

وبينما وقف أحد المصابين لمصافحة الأمير فيصل لحظة وصوله مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة، بدا رجل الأمن الثاني بصحة جيدة، ولا يعاني من إصابة خطرة خلال حواره مع الأمير.

#فيديو⁩ || ???? أمير منطقة ⁧#المدينة_المنورة⁩ ⁧#فيصل_بن_سلمان⁩ لـ ⁧#رجال_الأمن⁩ المصابين في حادثة إطلاق النار : الحادثة شر وراح، الحمد لله على سلامتكم، والله يسددكم في مهامكم . pic.twitter.com/O4dMjnnBU2 — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) February 21, 2020

ولم ترد معلومات رسمية عن حالة المصاب الثالث في العملية، والذي تردد أنه ضابط برتبة عقيد، يدعى عبدالله المالكي، ويشغل منصب مدير الدوريات الأمنية، لكن مدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن إصابته خطرة، فيما نقلت صحيفة عكاظ أن وزير الداخلية أمر بإجلائه إلى الرياض لتلقي العلاج.

الله يشفيك يابو تركي ويطمنا بسلامتك

العم عبدالله بالعنايه المركزه .. وبلاش اشاعات

حسبي الله ونعم الوكيل #المدينة_المنورة pic.twitter.com/5QiaGgOEKn — مسفر الغامدي ♡ (@mesfer_1992) February 21, 2020

وكانت شرطة المدينة المنورة قد قالت في بيانها حول العملية: إن دوريات الأمن تلاحق شخصاً فرَّ بعد أن أطلق النار ظهر يوم الجمعة على سيارة وأصاب زجاجها الخلفي، قبل أن يدهس قائدها عند توقفه وترجله منها.

وأضاف البيان أن الجاني وهو في العقد الرابع من العمر، تحصن داخل منزله في حي طيبة، وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، ليصيب ثلاثة منهم قبل أن يتم القبض عليه، وتبدأ التحقيقات معه لمعرفة دوافع الهجوم وإطلاق النار.

فيديو

إطلاق نار في حي الدويمة بـ #المدينه_المنورة.. وأنباء عن إصابة 3 أشخاص من رجال الدوريات وإنه تم إلقاء القبض على مطلق النار بعد تبادل إطلاق النار معه pic.twitter.com/6Ux1H9E9XA — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 21, 2020

وقالت تقارير محلية ومدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي إن الجاني يدعى سعود الترجمي، وهو أحد منسوبي الأمن العام سابقاً، إذ تم فصله بسبب كثرة غيابه.

وأوردت قناة ”العربية“ الإخبارية السعودية معلومات عن كون المهاجم يعاني من مشاكل نفسية، وأن العملية بدأت إثر خلاف بينه وبين أحد السكان الذي تقدم بشكوى ضده، وبعد وصول الأمن حدثت المواجهة.