رئيس وزراء ليسوتو يغادر البلاد قبل اتهامه رسميا بقتل زوجته السابقة

المصدر: أ ف ب

أعلن السكرتير الشخصي لرئيس حكومة ليسوتو، أن توماس تاباني لن يمثل الجمعة كما كان مقررا، أمام القضاء، حيث يفترض أن يتهم رسميا بقتل زوجته السابقة؛ لأنه غادر البلاد إلى جنوب أفريقيا، لأسباب طبية.

وقال تابو تاكاليكوالا، السكرتير الشخصي لتاباني، إن رئيس الوزراء ”لن يأتي إلى المحكمة وتوجه إلى جنوب إفريقيا؛ لإجراء فحوص طبية“.

وكانت شرطة ليسوتو، أعلنت أمس الخميس، أن رئيس الوزراء سيتهم رسميا، اليوم الجمعة، بقتل زوجته السابقة في عام 2017.

وقتلت ”ليبوليلو تاباني“ (58 عاما)، لدى عودتها إلى منزلها في العاصمة ماسيرو، في جريمة وقعت قبل يومين فقط من أداء تاباني القسم لتولي منصب رئيس الوزراء، وكان الزوجان في مرحلة الطلاق.

وعند توليه مهامه، في 16 حزيران/يونيو لعام 2017، كان تاباني جالسا إلى جانب سيدة أصبحت بعد شهرين زوجته.