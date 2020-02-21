بالفيديو.. اندلاع حريق في برج ”دجى“ بدبي

اندلع حريق في برج ”دجى“ الواقع على شارع الشيخ زايد بإمارة دبي.
وذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على ”تويتر“ أن ”فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل مع حريق اندلع في الواجهة الخارجية لبرج دجى على شارع الشيخ زايد“.
فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل مع حريق اندلع في الواجهة الخارجية لـ ”برج دجى“ على شارع الشيخ زايد، وقامت الفرق المختصة باخلاء البرج من جميع قاطنيه كإجراء وقائي. ولم ترد أي تقارير عن تسجيل أي إصابات جراء الحادث.
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 20, 2020
وأضاف الحساب أن ”الفرق المختصة أخلت البرج من جميع قاطنيه كإجراء وقائي“.
اندلع حريق في ”برج دجى“ مقابل مركز التجارة العالمي في #دبيhttps://t.co/lqn8Uvp0de#UAE #DUBAI pic.twitter.com/dIEKDvxCVx
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) February 20, 2020
ولم ترد أي تقارير عن تسجيل أي إصابات جراء الحادث.