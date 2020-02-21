 بالفيديو.. اندلاع حريق في برج ”دجى“ بدبي – إرم نيوز‬‎

بالفيديو.. اندلاع حريق في برج ”دجى“ بدبي

بالفيديو.. اندلاع حريق في برج ”دجى“ بدبي

المصدر: فريق التحرير

اندلع حريق في برج ”دجى“ الواقع على شارع الشيخ زايد بإمارة دبي.

وذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على ”تويتر“ أن ”فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل مع حريق اندلع في الواجهة الخارجية لبرج دجى على شارع الشيخ زايد“.

وأضاف الحساب أن ”الفرق المختصة أخلت البرج من جميع قاطنيه كإجراء وقائي“.

ولم ترد أي تقارير عن تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

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