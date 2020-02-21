بالفيديو.. اندلاع حريق في برج ”دجى“ بدبي

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اندلع حريق في برج ”دجى“ الواقع على شارع الشيخ زايد بإمارة دبي. وذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على ”تويتر“ أن ”فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل مع حريق اندلع في الواجهة الخارجية لبرج دجى على شارع الشيخ زايد“. فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل مع حريق اندلع في الواجهة الخارجية لـ ”برج دجى“…