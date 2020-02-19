ثعبانان يقتحمان مدرسة للبنات في السعودية (صور وفيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

تصدت معلمات سعوديات، اليوم الأربعاء، لثعبانين سامين تسللا إلى داخل فناء مبنى المتوسطة والثانوية الأولى للبنات بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان جنوب المملكة. وبحسب ما ذكر موقع ”عاجل“ الإلكتروني السعودي، فإنه ”أثناء الفسحة المدرسية، شاهدت مجموعة من الطالبات والمعلمات ثعبانين بالساحة الداخلية، وعلى الفور قامت المعلمات بالتوجه نحو الثعبانين للقضاء عليهما، إلا أنهن تمكنّ من قتل…