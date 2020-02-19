ثعبانان يقتحمان مدرسة للبنات في السعودية (صور وفيديو)

تصدت معلمات سعوديات، اليوم الأربعاء، لثعبانين سامين تسللا إلى داخل فناء مبنى المتوسطة والثانوية الأولى للبنات بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان جنوب المملكة.
وبحسب ما ذكر موقع ”عاجل“ الإلكتروني السعودي، فإنه ”أثناء الفسحة المدرسية، شاهدت مجموعة من الطالبات والمعلمات ثعبانين بالساحة الداخلية، وعلى الفور قامت المعلمات بالتوجه نحو الثعبانين للقضاء عليهما، إلا أنهن تمكنّ من قتل أحدهما، فيما فر الآخر إلى جهة غير معلومة“.
وأشار الموقع إلى أن ”إدارة المدرسة قامت بإبلاغ الجهة المختصة بإدارة التعليم بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة؛ حفاظًا على أرواح الطالبات“.
وأظهر مقطع فيديو حجم وطول الثعبان السام الذي تمكنت المعلمات من قتله.
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تصدت معلمات سعوديات، لثعبانين سامين تسللا إلى داخل فناء مبنى المتوسطة والثانوية الأولى للبنات بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان جنوب المملكة. وبحسب ما ذكر موقع ”عاجل“ الإلكتروني السعودي، فإنه ”أثناء الفسحة المدرسية، شاهدت مجموعة من الطالبات والمعلمات ثعبانين بالساحة الداخلية، وعلى الفور قامت المعلمات بالتوجه نحو الثعبانين للقضاء عليهما، إلا أنهن تمكنّ من قتل أحدهما، فيما فر الآخر إلى جهة غير معلومة“. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #جازان #أبو_عريش #حوادث #ثعبان #مدرسة #سعوديات #اعتداء #ضرب #سم #خطر #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #saudi #video #trending
بدوره، قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، يحيى عطيف، إنه ”تم توجيه القسم المختص بمتابعة مثل هذه الحالات ومخاطبة الجهات المعنية للتنسيق؛ بشأن القيام بعمليات رش المبيدات اللازمة“، وفق المصدر ذاته.