ثعبانان يقتحمان مدرسة للبنات في السعودية (صور وفيديو)

تصدت معلمات سعوديات، لثعبانين سامين تسللا إلى داخل فناء مبنى المتوسطة والثانوية الأولى للبنات بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان جنوب المملكة. وبحسب ما ذكر موقع "عاجل" الإلكتروني السعودي، فإنه "أثناء الفسحة المدرسية، شاهدت مجموعة من الطالبات والمعلمات ثعبانين بالساحة الداخلية، وعلى الفور قامت المعلمات بالتوجه نحو الثعبانين للقضاء عليهما، إلا أنهن تمكنّ من قتل أحدهما، فيما فر الآخر إلى جهة غير معلومة".